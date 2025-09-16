Риск мутаций и вымирания человечества: почему близкородственные браки нужно запретить?
Врач Скорогудаева: близкородственные браки грозят вымиранием нации
Связи между двоюродными братьями и сестрами увеличивают риск появления на свет потомства с мутациями. Поэтому идея запретить близкородственные браки правильная, рассказала 360.ru кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике Ирина Скорогудаева.
С инициативой о запрете браков между двоюродными братьями и сестрами выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Это правильная идея. <…> Если так будет продолжаться дальше, все больше и больше близкородственных соединений, если это не приостановить, естественно, человечество будет двигаться с точки зрения эволюции к вымиранию. Это очень плохо», — объяснила Скорогудаева.
Это также правильно с точки зрения национально безопасности, добавила врач.
Самые красивые люди — от дальнородственных связей, даже когда расовые различия, они, наоборот, более крепкие, сильные. Поэтому с точки зрения долгосрочной перспективы, если это не запретить, если это войдет в норму, тогда действительно будут рождаться совершенно слабо жизнеспособные, неустойчивые дети.
Ирина Скорогудаева
В близкородственной паре может появиться и здоровое потомство, но продолжение этой ситуации ведет к вымиранию нации.
По словам Скорогудаевой, ребенок получает от матери и отца хорошие и бракованные гены. В близкородственных связях вырастает риск генетических отклонений у детей.
«В разы кратно выше склонность к заболеваниям, которые могут быть в гомозиготном носительстве. Потому что одни и те же мутации у близких родственников наверняка есть», — предупредила врач.