Риск мутаций и вымирания человечества: почему близкородственные браки нужно запретить?

Связи между двоюродными братьями и сестрами увеличивают риск появления на свет потомства с мутациями. Поэтому идея запретить близкородственные браки правильная, рассказала 360.ru кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике Ирина Скорогудаева.

С инициативой о запрете браков между двоюродными братьями и сестрами выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Это правильная идея. <…> Если так будет продолжаться дальше, все больше и больше близкородственных соединений, если это не приостановить, естественно, человечество будет двигаться с точки зрения эволюции к вымиранию. Это очень плохо», — объяснила Скорогудаева.

Это также правильно с точки зрения национально безопасности, добавила врач.