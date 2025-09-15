Опасный брак. Каким родственникам могут запретить создавать семьи в России

Виталий Милонов предложил законодательно запретить браки между двоюродными братьями и сестрами. Об этом депутат, зампред комитета Госдумы по защите семьи, сообщил РИА «Новости» .

«В ближайшее время буду вносить инициативу, которая категорически запретит браки между двоюродными братьями и сестрами», — цитирует его агентство.

По словам парламентария, такие браки представляют опасность из-за риска наследственных заболеваний и генетических мутаций у детей. Милонов отметил, что подобные союзы все равно являются родственными, а значит, заключать их нельзя.

Он подчеркнул, что в российской традиции такие браки всегда считались недопустимыми с моральной и культурной точки зрения, однако в законодательстве остается пробел, который он намерен закрыть своей инициативой.

Летом Милонов в эфире ток-шоу «Место встречи»предложил ввести публичный реестр проституток, эскортниц и их клиентов.