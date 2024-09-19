РИАМО: людям с повышенной свертываемостью крови лучше отказаться от сельдерея

В сельдерее содержится огромное количество витаминов и полезных микроэлементов. Несмотря на это, людям с повышенной свертываемостью крови лучше исключить его из рациона, сообщило РИАМО.
С особой осторожностью сельдерей следует употреблять беременным женщинам и пациентам с почечными проблемами. Кроме того, эфирные масла в составе овоща могут вызывать аллергические реакции, людям с гастритом и язвенной болезнью стоит это учитывать.
В целом корень сельдерея помогает выводить из организма вредные вещества, нормализует сердечный ритм и давление, а также способствует уменьшению отеков, сообщил «Петербургский дневник».
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