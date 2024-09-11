Ретейлерам рекомендовали убрать с полок «неправильный мед»

Минпромторг рекомендовал ретейлерам убрать с полок фальсифицированный мед. Об этом сообщил РБК .

С 1 сентября в России вступил в силу новый закон «О пчеловодстве», по которому продукцию, куда добавляют сахарно-фруктозный сироп, уже нельзя называть медом.

В августе Роскачество выявило массовые подделки на полках супермаркетов. По данным РБК, доля фальсификата на рынке достигает 60%, особенно в низшей ценовой категории и под собственными брендами магазинов.

Такая ситуация сложилась из-за того, что в законе прежде не было четкого понятия, что такое мед. Оно появилось только сейчас.

Торговые сети после получения письма от министерства пообещали провести ревизию полок и принять меры, если найдут нарушения.

В мае председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин рассказал, как отличить настоящий мед от поддельного.