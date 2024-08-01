Роскачество обнаружило фальсификат в продаваемом липовом и цветочном меду

Специалисты Роскачества провели проверку отечественных производителей меда и обнаружили признаки фальсификации. Об этом сообщила пресс-служба контролирующего органа.

Внимание организации привлекли, прежде всего, производители, ранее уже попадавшие под проверки. На этот раз инспекцию прошли 16 торговых марок из Новгородской, Новосибирской, Московской и Воронежской областей.

Они выяснили, что в цветочный мед «365 дней», «О`кей Daily», «Наша Сибирь», «Медовая долина», липовый «Просто», «Медовая долина» и «Медовый край», а также гречишный мед «Каждый день» подмешаны кукурузный и пшеничный сиропы, что говорит о подделке продукта.

Кроме того, недостаток пролина нашли в меде «Полевые просторы», «Наша Сибирь», «Медовый край», «Просто», «О`кей Daily», «365 дней» и «Дедушкин улей». Это свидетельствует о перегреве, фальсификации или незрелости продукта.

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