Роскачество обнаружило фальсификат в продаваемом липовом и цветочном меду

Фото: РИА «Новости»

Специалисты Роскачества провели проверку отечественных производителей меда и обнаружили признаки фальсификации. Об этом сообщила пресс-служба контролирующего органа.

Внимание организации привлекли, прежде всего, производители, ранее уже попадавшие под проверки. На этот раз инспекцию прошли 16 торговых марок из Новгородской, Новосибирской, Московской и Воронежской областей.

Они выяснили, что в цветочный мед «365 дней», «О`кей Daily», «Наша Сибирь», «Медовая долина», липовый «Просто», «Медовая долина» и «Медовый край», а также гречишный мед «Каждый день» подмешаны кукурузный и пшеничный сиропы, что говорит о подделке продукта.

Кроме того, недостаток пролина нашли в меде «Полевые просторы», «Наша Сибирь», «Медовый край», «Просто», «О`кей Daily», «365 дней» и «Дедушкин улей». Это свидетельствует о перегреве, фальсификации или незрелости продукта.

Ранее россиянам назвали способы отказа от сладкого.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте