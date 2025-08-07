Репродуктолог назвал симптомы аллергии на сперму

Репродуктолог Кэррол: зуд и жжение после секса могут быть аллергией на сперму

Аллергия на сперму встречается редко, но у некоторых женщин после сексуального контакта возникает зуд, жжение и отек влагалища. О симптомах заболевания изданию Urgente24 рассказал доцент кафедры репродуктивных наук в Городском университете Манчестера Майкл Кэррол.

Иногда симптомы аллергии могут проявляться по всему телу, это может привести к появлению крапивницы, головокружению и насморку. Если половой акт регулярно заканчивается неприятными симптомами — это повод обратиться к врачу, заявил Кэррол.

Аллергия на сперму может проявиться и у мужчин. Это называется синдром посторгазмического недомогания. Он появляется сразу после оргазма и выражается в симптомах, похожих на грипп.

Молодая испанка 10 лет страдала от болезненных менструаций, девушка испытывала сильные боли, у нее опухали веки, крапивница распространялась по всему телу. Врачи установили, что она страдает аутоиммунной аллергией на собственный прогестерон — гормон, играющий ключевую роль в менструальном цикле.