Испанке диагностировали аллергию на менструацию спустя 10 лет страданий

Молодой испанке диагностировали редкую аллергию на прогестерон, из-за которой ежемесячные менструации сопровождались тяжелыми симптомами. Об этом рассказала сама девушка в эфире на телеканале Antena 3 .

Первые признаки необычного заболевания появились у Яисы Ресинес в 13 лет. Каждый месяц девушка испытывала сильные боли, у нее опухали веки, крапивница распространялась по всему телу.

Врачи долго не могли поставить верный диагноз, и лишь спустя десять лет выяснилось, что Яиса страдает аутоиммунной аллергией на собственную прогестерон — гормон, играющий ключевую роль в менструальном цикле.

В результате аллергической реакции ее тело испытывало сильнейшее воспаление: опухали глаза и гениталии, резко повышалась температура. Девушка призналась, что во время каждой менструации ей приходилось обращаться в больницу, чтобы получать срочную медицинскую помощь.

Чтобы снизить проявления болезни, врачи назначили девушке медикаментозную менопаузу, искусственно подавив гормональную активность.

По словам Яисы, такая терапия временная и необходима для последующего лечения — десенсибилизации организма к гормону. Только в состоянии, полностью очищенном от прогестерона, медики смогут попытаться снизить ее чувствительность.

Однако подобная терапия существенно ограничивает ее жизнь. Яиса вынуждена избегать физической нагрузки и переохлаждения, так как даже небольшое воздействие этих факторов может привести к анафилактическому шоку.

Кроме того, заболевание ставит под вопрос ее репродуктивную функцию. Девушка сообщила, что искусственная менопауза является обратимым состоянием, однако сможет ли она иметь детей, пока неизвестно.

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