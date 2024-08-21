Регулярный секс назвали лекарством от многих болезней

Регулярная половая активность может стимулировать иммунную систему и оказывать благоприятное влияние на психическое здоровье. Об этом сообщил МК .

По информации издания, активный секс помогает человеку сжигать от 100 до 120 килокалорий, что можно сравнить с 40-минутной пробежкой. Половая близость также помогает организму вырабатывать серотонин и эндорфины — «гормоны счастья», которые улучшают настроение и помогают сохранять психическое здоровье.

Также половая активность улучшает обмен веществ и является профилактикой атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. В издании отметили, что благодаря регулярным занятиям любовью риск инфаркта у мужчин в возрасте 40-55 лет снижается вдвое.

Ранее психолог-сексолог Антон Орлов рассказал, от чего зависит женское удовольствие в сексе. По его словам, на достижение оргазма влияют эмоциональная связь с партнером и психологическое состояние. Размер пениса не является основным фактором наступления оргазма, уточнил специалист.