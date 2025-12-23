Развивается очень быстро. Россиянам назвали отличительный симптом гриппа

При гриппе болезнь развивается стремительно, в отличие от ОРВИ. Интоксикация нарастает быстро, и температура резко поднимается, сообщила РИА «Новости» заместитель заведующего отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«При гриппе резко нарастает интоксикация, резко повышается температура тела до высоких значений в 38–39 градусов, и это основной симптом», — сказала эпидемиолог.

При ОРВИ болезнь развивается постепенно. Температура обычно не поднимается слишком высоко. Возможны катаральные симптомы: насморк, кашель. Интоксикация тоже выражена не так сильно, как при гриппе.

По словам Семейкиной, вакцина, актуальная на этот сезон, с вероятностью 98% защищает от циркулирующего штамма вируса гриппа А H3N2.

Новости о гриппе А вызывают беспокойство у людей. Многие задаются вопросом, не повторится ли пандемия с такими же ужасными последствиями, как при ковиде. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, декабрь почти закончился, и пока ситуация под контролем. Но все равно нужно быть осторожными: не посещать людные места, соблюдать дистанцию и личную гигиену.