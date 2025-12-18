Развеяны мифы о популярных методах борьбы с похмельем

Врач Мельникова: парацетамол при похмелье может привести к поражению печени

Сначала праздничное застолье с алкоголем, а на следующий день — похмельный синдром, вызывающий желание спрятаться под одеяло. Главное не подавлять тошноту медикаментами и больше не употреблять спиртное, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

«Главное правило при похмелье — не пытаться снимать симптомы новой порцией алкоголя. Повторное употребление спиртного приводит к активному образованию ацетальдегида — токсичного продукта распада алкоголя, который и провоцирует головную боль и тошноту», — предупредила она.

По ее словам, такое «лечение» повышает риск формирования алкогольной зависимости.

Соленые огурцы и рассол из-под них помогут восполнить потерю электролитов. Только вот маринад не стоит пить из-за содержащегося в нем уксуса, который замедляет работу печени.

Если человека тошнит, то нужно пить больше чистой воды и не мешать естественному очищению организма. Не нужно принимать противорвотные препараты, чтобы не спровоцировать нарушения сердечного ритма.

Мельникова отметила, что многие при похмелье пьют парацетамол при головной боли, но не нужно этого делать. Это один из самых гепатотоксичных препаратов. При похмелье, когда печень активно борется с продуктами алкогольного распада, его прием может привести к серьезному поражению органа.

