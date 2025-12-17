Биолог Лялина призвала избегать жирных и жареных блюд на корпоративе

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в интервью NEWS.ru рассказала, какие блюда могут стать причиной проблем с пищеварением на корпоративе.

По мнению эксперта, стоит избегать жирных и жареных блюд, так как они могут вызвать тяжесть в желудке и сонливость. Экзотические блюда, например, суши с сырой рыбой или острые азиатские кушанья, могут спровоцировать аллергию или расстройство желудка, если вы не пробовали их ранее.

Салат с майонезом, который стоит на столе больше двух часов, становится рассадником бактерий, предупредила Лялина. Также следует ограничить потребление соленой и острой пищи, поскольку она вызывает жажду и перегружает желудок.

Аллергикам стоит быть осторожными с орехами и морепродуктами. Сыроватое мясо, недожаренные котлеты или продукты с подозрительным запахом могут быть опасны, подчеркнула биолог.

Не стоит злоупотреблять сладостями, особенно кремовыми тортами, — они быстро поднимают уровень сахара в крови, что может привести к упадку сил. Ирина Лялина посоветовала отказаться от смешивания разных видов алкоголя и газированных напитков, чтобы избежать усиленного похмелья.

Для удачного вечера эксперт порекомендовала есть умеренно, выбирать легкие закуски, свежие овощи, нежирное мясо и безалкогольные напитки. Важно пить больше воды.