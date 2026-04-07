Диетолог Поляков предупредил о рисках частого употребления безалкогольного пива

Безалкогольное пиво часто рассматривают как безопасную альтернативу обычному напитку, однако врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru предостерег от его частого употребления.

Специалист подчеркнул, что регулярный прием безалкогольного пива может серьезно нагружать почки. Люди с уже существующими проблемами в работе почечной системы могут столкнуться с ухудшением состояния.

Кроме того, по словам диетолога, напиток влияет на желудочно-кишечный тракт, стимулируя выработку желудочного сока. Это может спровоцировать развитие гастрита или усилить его симптомы, а также вызвать изжогу и метеоризм.

Поляков также отметил, что употребление безалкогольного пива может стать причиной головных болей.

«В составе безалкогольного пива содержится мальтоза — это солодовый сахар, который расщепляется на две молекулы глюкозы. Соответственно, расщепляясь довольно-таки быстро, он дает серьезную нагрузку на поджелудочную железу, в частности, начинает активно вырабатываться инсулин. То есть может быть определенное инсулиновое истощение, опять же при регулярном употреблении», — пояснил эксперт.

Диетолог рекомендовал ограничить употребление безалкогольного пива до одного раза в неделю.