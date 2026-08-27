Стоматологи SEN-clinic отметили, что кариес у детей на ранней стадии не вызывает боли

Кариес остается одним из самых распространенных заболеваний у детей. По данным тульского минздрава, в прошлом году кариес молочных зубов обнаружили у 33% осмотренных детей в возрасте от трех до шести лет. Однако стоматологи утверждают, что в 90% случаев разрушение зубов можно предотвратить. Врачи детского отделения тульского центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии SEN-clinic поделились с «ТСН24» простыми, но важными правилами профилактики.

Уход за полостью рта ребенка необходимо начинать с момента прорезывания самого первого зуба, используя для этого мягкую детскую щетку или силиконовую щетку-напальчник без сильного нажима. Стоматологи рекомендуют чистить зубы дважды в день — утром и вечером перед сном — обязательно используя детскую зубную пасту с содержанием фтора, дозировку которого должен определить врач.

Важно помнить о скрытой угрозе: для зубов вредна не столько общая масса съеденного сладкого, сколько частота его употребления. Когда ребенок постоянно перекусывает печеньем или пьет соки, во рту поддерживается кислая среда, разрушающая эмаль. Для контроля состояния зубов необходимо посещать детского стоматолога каждые три-шесть месяцев, так как ранний кариес незаметен для родителей и не вызывает боли у ребенка, но выявляется врачом при специальном освещении.

Современные стоматологи предлагают процедуры профессиональной защиты эмали, такие как реминерализующая терапия и глубокое фторирование, которые насыщают ткани кальцием, фосфором и фтором, делая их плотными и устойчивыми к кислотам. Инвестиция в такую профилактику сегодня — это здоровая улыбка и отсутствие комплексов у ребенка в будущем, поэтому специалисты призывают не ждать зубной боли и записаться на осмотр заранее.