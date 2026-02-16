Развеян миф о пользе горячей воды для похудения

В соцсетях распространились утверждения, что ежедневная чашка горячей воды без каких-либо добавок поможет похудеть, облегчить менструальные боли, улучшить кожу и вылечить простуду, но наукой это не доказано. Об этом сообщил австралийский портал The Conversation .

Здесь важнее не температура воды, а сам факт гидратации, так как вода требуется для нормальной работы систем ЖКТ и кровообращения, почек, а также регуляции давления. Кроме того, в случае дефицита жидкости в организме может усилится реакция человека на повседневный стресс.

Клинические исследования также не подтвердили, что горячая вода обладает жиросжигающим эффектом. Дело в другом: она повышает чувство сытости и уменьшает долю сладких напитков. Ключевую роль играет рацион и общий объем жидкости.

Что касается лечения от простуды, то речь идет лишь о симптоматическом облегчении, а не исцелении. Теплые напитки уменьшают раздражение воспаленной слизистой, расслабляют ткани и разжижают слизь.

При менструальных болях горячая вода помогает, если ее залить в грелку. Детокс-эффект также не подтвердился исследованиями. Печень и почки обеспечивают очищение организма, а не промывание организма горячей водой.

Ранее ведущий популярной телепередачи «Живая еда» Сергей Малоземов развеял миф, что грейпфрут помогает сжигать жир.