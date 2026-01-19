Ведущий «Живой еды» Малоземов развеял миф о способности грейпфрута сжигать жир

Автор и ведущий популярной телепередачи «Живая еда» Сергей Малоземов развеял миф о связи грейпфрута с похудением. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Специалист указал на отсутствие доказательств способности фрукта сжигать жир.

«Такого действия у него нет, исследования этого не подтверждают. Это все байки и мифы», — подчеркнул эксперт.

По его словам, чрезмерное потребление плодов может негативно сказываться на здоровье желудка, провоцируя обострение язвенной болезни, гастрита и возникновение неприятных ощущений вроде изжоги. Поэтому, несмотря на всю пользу грейпфрута, употреблять его лучше умеренно.