Разносчики вируса чикигунья этого не вынесут: Онищенко назвал плюс смены погоды

Похолодание в России замедлит распространение вируса чикунгунья. Такую гипотезу выдвинул в разговоре с ТАСС бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Комары скоро будут уходить в спячку, чтобы перезимовать», — уточнил он.

Власти Китая из-за вспышки заболевания ввели в некоторых районах ограничения, сравнимые с теми, которые действовали пять лет назад в начале пандемии COVID-19. Всего они зафиксировали свыше 10 тысяч случаев заболевания.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что возможность нового локдауна из-за чикунгунья крайне мала, поскольку эпидемиологи тщательно осматривают всех, кто прилетает из Китая. Кроме того, он напомнил, что вирус не передается от человека к человеку.