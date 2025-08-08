Чикунгунья закроет россиян по домам? Врач оценил риски нового локдауна

Российские эпидемиологи тщательно проверяют всех, кто приезжает из Китая. Поэтому новый локдаун из-за лихорадки чикунгунья России, скорее всего, не грозит. Об этом сообщил в беседе с aif.ru вирусолог Виктор Зуев.

Врач подчеркнул, что россияне любят путешествовать, что может привести к риску завоза вируса. Однако российские специалисты тщательно проверяют всех, кто приезжает из КНР.

«Сегодня в какую страну на карте пальцем ни ткни, там обязательно находятся представители нашей замечательной Родины. Это прекрасная вещь, не надо прекращать путешествовать, но надо готовить себя к этим поездкам, в том числе не забывать вакцинироваться», — отметил врач.

Зуев напомнил, что вирус чикунгунья не передается от человека к человеку, его переносят комары.

Власти Китая зафиксировали свыше 10 тысяч случаев заболевания лихорадкой чикунгунья. В ответ на распространение вируса в стране ввели ограничения, аналогичные тем, что были приняты в период пандемии COVID-19.

Роспотребнадзор сообщает: в России пока нет случаев заболевания, привезенных из-за границы.

В России начали разработку вакцины от лихорадки чикунгунья. Препарат может выйти на рынок через два года. Микробиолог Александр Гинцбург заявил, что существуют мощные вакцинные платформы, которые позволяют быстро создать препарат от лихорадки.