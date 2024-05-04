«Растительный бургер». Мужчинам порекомендовали отказаться от мяса | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 22:15 «Растительный бургер». Мужчинам порекомендовали отказаться от мяса Дианова: отказ от мяса в пользу растительной пищи может улучшить здоровье мужчин

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Мужчины среднего возраста, заменив в своем ежедневном рационе красное мясо на пищу растительного происхождения, могут улучшить свое здоровье. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказала исполнительный директор Научно-исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова.

«Я как <…> ежедневно практикующий врач могу сказать, что, если бы часть моих пациентов, в основном, мужчины среднего возраста, заменили хотя бы одну порцию в своем рационе красного мяса на <…> растительный бургер, они бы добились значительного улучшения своего здоровья», — заявила эксперт.

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По ее словам, в 2020 году в течение восьми недель в Стэнфорде проводили исследования, в ходе которых одни участники эксперимента принимали только обычное мясо, а другие — его заменители растительного происхождения.

«Они (участники из второй группы — прим. ред) снизили вес на один килограмм за восемь недель естественным образом. <…> Есть биомаркер, который стал популярен в последнее время. Это триметиламин и его вариант оксида. <…> Его исследовали у этих двух групп. Это маркер риска тромбозов, сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, системного воспаления рака кишечника и, как это ни странно, заболевания почек и сахарного диабета», — подчеркнула специалист.

У людей, не евших красное мясо, даже липидный профиль — исследование крови, в процессе которого определяют содержание жиров разных фракций в сыворотке крови — стал улучшаться, подчеркнула Дианова.

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