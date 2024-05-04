Россиян предупредили о вреде магазинного шашлыка | 360°

Общество 04 мая 2024, 13:07 Россиян предупредили о вреде магазинного шашлыка Эндокринолог Михалева: для магазинного шашлыка могут использовать плохой маринад Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Магазинный маринад для шашлыка может нанести вред организму. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

«Худшим маринадом я бы назвала тот, который сделан из неизвестных ингредиентов. Это такие варианты, как уже готовое замаринованное мясо в супермаркете, например. Как правило, для такого полуфабриката берется мясо с истекающим сроком годности и не лучшего качества, а для маринада используются уксус, специи и томатная паста для улучшения внешнего вида, вкуса и запаха продукта», — пояснила она.

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По словам врача, мариновать мясо лучше несколько часов.

В принципе шашлык не слишком полезен: в процессе жарки образуются продукты горения и окисления жиров, которые могут повысить риск онкозаболеваний. Шашлык тем вреднее, чем больше в нем жира. Выход — выбирать нежирное мясо (курицу без кожи, индейку, нежирные сорта говядины, баранины и свинины) и использовать в маринаде сухое вино, яблочный и виноградный уксус, соевый соус, лимонный или томатный сок, кефир. Такой маринад снизит образование канцерогенов в мясе.

С порцией шашлыка стоит выпивать не больше бокала красного вина.