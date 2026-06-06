Растительное или сливочное. Гастроэнтеролог назвал самый онкоопасный вид масла

Растительное масло больше подходит для жарки, чем сливочное. В последнем при нагревании появляются канцерогены, которые могут вызвать рак. Об этом врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов сообщил в своем телеграм-канале .

«Если мы берем насыщенный жир — сливочное масло — то чем дольше мы жарим, тем больше оно превращается в канцерогены и вредные вещества. Поэтому чем меньше мы жарим на сливочном масле, тем лучше», — объяснил он.

Доктор посоветовал выбирать растительные масла с высокой температурой дымления. Образующиеся при жарке на сливочном масле вещества повышают риск онкологических заболеваний.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина развеяла миф о пальмовом масле. Оно содержит необходимые для организма насыщенные жирные кислоты и при умеренном потреблении не навредит здоровью.