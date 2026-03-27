Диетолог Соломатина рассказала, что умеренное потребление пальмового масла не несет опасности

Пальмовое масло по своему составу имеет много общего с другими жирами и, подобно продуктам животного происхождения, содержит насыщенные жирные кислоты. Эти вещества необходимы организму и участвуют в важных биологических процессах, рассказала сайту Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Специалист отметила, что пальмовое масло примерно наполовину состоит из насыщенных жирных кислот, таких как пальмитиновая и стеариновая. Эти кислоты присутствуют и в других продуктах, например в сливочном масле и грудном молоке. Они играют важную роль в делении клеток и нормальном развитии организма.

Соломатина подчеркнула, что в натуральном виде пальмовое масло также содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты и бета-каротин. Однако в процессе промышленной переработки эти компоненты могут изменяться, делая масло более твердым и стабильным для длительного хранения и производства, сообщил сайт Vse42.ru.

Главной проблемой является чрезмерное потребление таких жиров. Пальмовое масло широко используется в недорогих продуктах, и человек может получать его в большом количестве, даже не замечая этого. При несбалансированном питании и нездоровом образе жизни это может способствовать образованию холестериновых бляшек. Таким образом, опасность представляет не само пальмовое масло, а его избыток в рационе.