Ученые вычислили, где именно начался коронавирус

Очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов Хуанань. Это следует из статьи, опубликованной журналом Cell .

«Общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии <…> Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии», — заявили авторы материала.

Ученые выяснили, что на рынке торговали млекопитающими, которые могли передавать COVID-19. Это циветы, енотовидные собаки и бамбуковые крысы. Зверей продавали нелегально. Большая часть клеток находилась в западной части рынка. Именно там и зафиксировали первые заболевания.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Анна Ратникова рассказала, что все новые виды коронавируса — это варианты известного «омикрона». При этом основные симптомы заболевания не изменились.