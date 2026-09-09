Провизор Павлова предупредила об опасном сочетании лекарств с грейпфрутом

Грейпфрут, продукты с витамином К, молоко, кофе, чай и алкоголь могут усиливать, ослаблять или нарушать усвоение лекарств. Провизор Ольга Павлова призвала учитывать пищевые взаимодействия препаратов, сообщает Life.ru .

Грейпфрутовый сок блокирует печеночный фермент, участвующий в метаболизме ряда лекарств. Из-за этого препарат может накапливаться в организме, а его концентрация — вырасти в несколько раз. Грейпфрут особенно не рекомендуют сочетать со статинами, сердечными средствами и иммунодепрессантами.

Шпинат, брокколи и другая зелень содержат витамин К, который влияет на действие варфарина. Павлова пояснила, что опасно резко менять количество таких продуктов в рационе: дозировку препарата врач подбирает с учетом привычного питания.

Кальций и магний из молочных продуктов ухудшают всасывание тетрациклинов и фторхинолонов. Жирная пища, напротив, нужна для усвоения витаминов A, D, E и K, а также итраконазола, но способна замедлить действие некоторых антибиотиков и лекарств от давления.

Кофе вместе с бронхолитиками или отдельными антидепрессантами может вызвать сердцебиение, тремор и бессонницу. Чай мешает усвоению железа и кальция. Алкоголь опасно сочетать со снотворными, антидепрессантами, парацетамолом и препаратами от давления.