Раскрыты последствия неправильного хранения лекарств дома

Если лекарства неправильно хранить, то это не только снизит их эффективность, но даже может привести к серьезному отравлению. Об этом представитель Роскачества заявил NEWS.ru .

«Несоблюдение условий хранения лекарств может не только снизить их эффективность, но и сделать опасными для здоровья. Разные препараты требуют разных условий хранения», — подчеркнул собеседник издания.

Он пояснил, что домашнюю аптечку лучше хранить в закрытом шкафчике с непрозрачными дверцами. Другой вариант — темный контейнер.

По его словам, это позволит предотвратить запуск химических реакций в препаратах, которые следует держать строго в темном месте. При нарушении такого требования человек может отравиться.

Также в Роскачестве напомнили про температурный режим. Многие лекарства могут храниться при температуре +25 градусов, но при указании в инструкции к препарату прохладного места — в холодильнике.

Ранее профессор кафедры фармакологии лечебного факультета Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Елена Караева рассказывала об опасности таблеток с пленочным покрытием. Если они хранились неправильно, то лучше не рисковать и купить новые, так как они внешне при потере свойств не меняются.