Раскрыты пять ошибок, мешающих похудеть

Борьба с лишним весом сложный процесс, но есть пять ошибок, которые мешают похудеть. Одна из них — однообразные тренировки, рассказала «Север-Прессу» инструктор по функциональному и силовому тренингу, стретчингу и пилатесу, топ-тренер Елизавета Прокудина.

Тело адаптируется к тренировкам спустя четыре-шесть недель. Повысится эффективность движений, но и будет уходить меньше калорий при выполнении привычных упражнений.

Вторая ошибка — постоянные перекусы. Избыток калорий сведет на нет даже интенсивные тренировки. Третья ошибка — недосып.

«В условиях хронического недосыпа просыпаются чувство голода и тяга к калорийной пище. Одновременно нарушается выработка веществ, отвечающих за насыщение и аппетит, что приводит к перееданию», — сказала она.

Также не стоит акцентироваться на съеденных калориях и ориентироваться только на показатели весов. Важнее следить за питанием, качеством сна и объемами тела.

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