Раскрыты пять ошибок, мешающих похудеть
Топ-тренер Прокудина: однообразные тренировки и дефицит сна мешают похудеть
Борьба с лишним весом сложный процесс, но есть пять ошибок, которые мешают похудеть. Одна из них — однообразные тренировки, рассказала «Север-Прессу» инструктор по функциональному и силовому тренингу, стретчингу и пилатесу, топ-тренер Елизавета Прокудина.
Тело адаптируется к тренировкам спустя четыре-шесть недель. Повысится эффективность движений, но и будет уходить меньше калорий при выполнении привычных упражнений.
Вторая ошибка — постоянные перекусы. Избыток калорий сведет на нет даже интенсивные тренировки. Третья ошибка — недосып.
«В условиях хронического недосыпа просыпаются чувство голода и тяга к калорийной пище. Одновременно нарушается выработка веществ, отвечающих за насыщение и аппетит, что приводит к перееданию», — сказала она.
Также не стоит акцентироваться на съеденных калориях и ориентироваться только на показатели весов. Важнее следить за питанием, качеством сна и объемами тела.
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