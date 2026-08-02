Раскрыты первые симптомы начинающегося инфаркта

Людям с ишемической болезнью сердца следует контролировать заболевание, чтобы не пропустить ранние симптомы начинающегося инфаркта, в числе которых появление давящей боли в груди, слабость и головокружение. Об этом Lenta.ru рассказала врач функциональной диагностики, кардиолог сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева.

«Если боль в груди нарастает, характеризуется как сжимающая, давящая, жгучая, а также если это новый симптом, которого у вас раньше не было, это повод как можно быстрее вызывать скорую помощь», — сказала она.

Внезапное появление одышки в состоянии покоя тоже может предвещать начинающийся инфаркт. Если выступил холодный пот, стало тошнить, появилась слабость или даже рвота, участилось сердцебиение и начала кружиться голова, то это могут быть дополнительные признаки боли в сердце.

Ранее профессор, доктор медицинских наук Михаил Корякин предупредил, что сахарозаменители создают риски для сердечно-сосудистой системы. Он отметил, что высокий уровень ксилита или эритрита связан с повышенным риском инфаркта и инсульта.