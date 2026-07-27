Профессор Корякин предупредил, что некоторые сахарозаменители могут быть опасны для сердца

Профессор, доктор медицинских наук Михаил Корякин в беседе с aif.ru рассказал, что вред сахарозаменителей зависит от конкретного вещества, дозы и индивидуальных особенностей организма.

По его словам, при употреблении сахарозаменителей происходит обман метаболизма и усиливается тяга к сладкому. Мозг чувствует сладкий вкус и ждет глюкозу, но не получает калорий. Это может привести к инсулиновому отклику, отметил KP.RU.

Кроме того, специалист предупредил, что подсластители создают риски для сердечно-сосудистой системы. Высокий уровень эритрита или ксилита в крови связан с повышенным риском тромбообразования, инфаркта и инсульта.

Сахарозаменители придумали для замены традиционного сахара, который повышает уровень глюкозы в крови и может привести к ожирению, сахарному диабету и другим проблемам со здоровьем. Однако не все подсластители одинаково полезны и безопасны.