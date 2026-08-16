Раскрыто влияние поцелуев на здоровье зубов

Врач Савкина: поцелуи могут стать лекарством от кариеса, но и передать бактерии

Поцелуи могут повлиять на здоровье зубов, но двояко — есть и польза, и определенные риски. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Анастасия Савкина.

По ее словам, поцелуи полезны из-за усиленного слюноотделения. Слюна снижает риск кариеса за счет нейтрализации разрушающих эмаль кислот. Она подавляет рост бактерий и формирует защитную пленку на эмали.

Врач добавила, что любители целоваться чаще чистят зубы и используют ополаскиватели. Это тоже снижает риск развития кариеса.

«Однако у поцелуев есть обратная сторона — обмен микрофлорой. Основной виновник кариеса, бактерия Streptococcus mutans, передается со слюной не только при поцелуях, но и через общую посуду», — предупредила она.

В зоне риска — люди со сниженным иммунитетом, с сухостью во рту и пациенты после тяжелых заболеваний.

Ранее стоматолог-терапевт Екатерина Денисова объяснила, что в слюне содержатся муцин и энзимы, помогающие контролировать процессы формирования налета.