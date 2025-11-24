Стоматолог Денисова указала на пользу поцелуев для профилактики кариеса

Польза поцелуев распространяется на профилактику кариеса, сообщила стоматолог-терапевт Екатерина Денисова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, в процессе поцелуя усиливается выделение слюны, содержащей элементы, выполняющие целый ряд важных функций. Среди компонентов слюнной жидкости — белки, такие как муцин и энзимы, необходимые для контроля процессов формирования зубного налета.

Специалист также указала на присутствие в составе слюны большого числа антимикробных соединений. Там содержится, например, лактоферрин, связывающий железо, критически важное для жизнедеятельности бактерий, и препятствующий их размножению.