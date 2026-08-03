Раскрыто влияние хронического стресса на зубы

Врач Сошников: при стрессе и тревоге люди могут скрежетать зубами, разрушая их

Хронический стресс может буквально разрушить зубы и десны, превратив здоровую полость рта в воспалительный очаг. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель курской клиники Maestro Алексей Сошников.

«Постоянная перегрузка жевательных мышц постепенно приводит к стиранию эмали, появлению микротрещин, повышенной чувствительности зубов и клиновидных дефектов — характерных повреждений в области шейки зуба, которые выглядят как небольшие выемки возле десны», — объяснил он.

Стоматолог добавил, что в результате у некоторых пациентов появляется боль в височно-нижнечелюстном суставе, слышны щелчки при открывании рта, а в области лица ощущается постоянное напряжение.

Ранее стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Виктория Кравцова рассказывала, что при использовании вейпов повышается риск развития кариеса, нарушения работы слюнных желез и воспаления десен.