Стоматолог Кравцова предупредила о негативном влиянии вейпов на здоровье полости рта

Стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Виктория Кравцова рассказала «Известиям» о рисках для здоровья зубов и десен, связанных с использованием вейпов.

По словам специалиста, вейпы могут вызывать воспаление десен, развитие кариеса и нарушение работы слюнных желез. Она отметила, что вред от вейпов отличается от последствий обычного курения, но это не делает электронные устройства безопасными для полости рта.

Кравцова подчеркнула, что аэрозоль, образующийся при использовании вейпов, может нарушать баланс микроорганизмов в полости рта и создавать условия для размножения бактерий. Это может привести к заболеваниям десен, в том числе пародонтиту.

Стоматолог также обратила внимание на то, что жидкости для электронных сигарет могут способствовать разрушению зубной эмали. Глицерин и пропиленгликоль способны оставлять на поверхности зубов липкий слой, который облегчает закрепление налета и создает условия для развития кариеса. Даже жидкости без никотина не являются полностью безопасными для зубов, так как некоторые из них содержат подсластители, поддерживающие активность кариесогенных бактерий.

Кроме того, постоянное воздействие пара может вызывать сухость во рту и изменять свойства слюны. Она становится более вязкой, хуже выполняет функцию естественного очищения зубов, а защитные ферменты работают менее эффективно.