Онколог Пензов предупредил, что стойкая охриплость голоса и боль в горле могут быть симптомами рака гортани

Онкозаболевания могут долгое время развиваться без выраженных признаков, скрываясь за обычными недомоганиями. Если симптомы сохраняются более двух недель, необходимо обратиться к специалистам, рассказал «Газете.Ru» онколог «СМ-Клиники» Дмитрий Пензов.

Одним из таких неочевидных симптомов является кашель — сухой или влажный, усиливающийся ночью. Он часто воспринимается как следствие простуды, но может сопровождать и рак легкого. Особенно тревожен сигнал — появление крови в мокроте.

Изменения в работе кишечника также могут быть настораживающими: регулярные запоры, сменяющиеся диареей, чувство неполного опорожнения кишечника — все это может указывать на развитие опухолевых процессов в толстом кишечнике.

Отдельного внимания требуют любые изменения в молочных железах: уплотнения, изменение формы, выделения из соска, «апельсиновая корка» на коже. Все это может быть проявлением онкозаболевания, поэтому необходима срочная консультация специалиста.

Симптомы со стороны мочевыделительной системы также могут быть не безобидными. Затрудненное мочеиспускание, частое ночное мочеиспускание, резкая боль в уретре, примесь крови в моче могут свидетельствовать о начале онкопроцесса.

Врач также отметил такие неочевидные признаки рака, как стойкая охриплость голоса, боль в горле, отдающая в ухо, и трудности при глотании. Эти симптомы могут быть проявлениями рака гортани или пищевода.

Изменения родинок на коже могут быть признаками меланомы. Любые трансформации — рост, изменение цвета, асимметрия, размытые границы — требуют внимания. Пензов посоветовал регулярно проходить дерматоскопию и следить за состоянием кожных покровов.

«Если какой-либо симптом не проходит в течение долгого времени, его нельзя игнорировать. Только профильные специалисты помогут точно разобраться в первопричине недомогания», — подчеркнул онколог.