Раскрыто негативное влияние вечернего чаепития на качество сна

Употребление чая непосредственно перед сном может скверно сказаться и на качестве сна, и на желудке человека. Об этом ТАСС рассказала доцент Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ольга Харина.

«Из вреда — вечерний чай иногда ухудшает качество сна, потому что кофеин действует дольше, чем многие думают — до шести-восьми часов», — сказала она.

Врач предупредила, что чай не является лекарством. Чрезмерное его потребление может и навредить человеку. Кроме того, в крепком чае содержится много танинов. Это дубильные вещества, которые могут раздражать слизистую желудка.

Ранее диетолог Софья Кованова рассказала, что не стоит пить крепкий чай за четыре часа до сна. По ее словам, кофеин может увеличить тревожность и вызвать проблемы со сном у чувствительных людей.