Нутрициолог Кованова рекомендовала прекратить пить крепкий чай за четыре часа до сна

Диетолог и нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru поделилась советами о потреблении крепкого чая перед сном. Она подчеркнула, что для лучшего качества ночного отдыха последнюю кружку чая лучше пить как минимум за четыре часа до того, как лечь спать.

Кованова обратила внимание, что у чувствительных людей кофеин может вызывать проблемы со сном и увеличивать тревожность. В таких случаях она рекомендует заменить привычные напитки на травяные настои.

Диетолог также дала рекомендации по количеству потребляемых напитков в течение дня: не более 300–400 миллилитров кофе (1–2 чашки) и 600–800 миллилитров чая (3–4 чашки).