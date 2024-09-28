Раскрыта связь гипертонии и онкологии

Врач-терапевт и телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман рассказали о связи гипертонии и рака. Выпуск передачи появился на Первом канале .

По их словам, повышенное давление может указывать на опухоли надпочечников. Гандельман добавил, что надпочечник и почка являются органами, регулирующими артериальное давление организме человека. Малышева же пояснила, что в основном гипертония указывает на феохромоцитому у молодых людей.

«Опухоль продуцирует гормон, повышающий давление», — сказала она.

Гандельман рекомендовал молодежи пройти комплексное обследование для выявления истинных причин гипертонии. На первом этапе нужно определить уровень тиреотропного гормона (ТТК) и гормонов щитовидной железы в крови. Можно сделать и УЗИ этого органа, а также сердца и аорты. Кроме того, важно пройти КТ почек и надпочечников.

Ранее Малышева рассказала о новых правилах приема витамина D в свете разработки новых клинических рекомендаций Всемирной ассоциации эндокринологов.