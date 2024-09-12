Малышева рассказала о новых правилах приема витамина D

В мире разработали новые клинические рекомендации по приему и получению витамина D, по которым взрослым людям без проблем со здоровьем больше не нужно регулярно измерять его уровень. Об этом врач-терапевт и телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева заявила на Первом канале .

В эфире программы она обсудила с коллегами результаты новых клинических рекомендаций от Всемирной ассоциации эндокринологов.

«Здоровым людям больше не требуется регулярно измерять уровень витамина D. А вот рекомендации для детей до года и людей с заболеваниями остаются прежними», — заявила Малышева.

Кардиолог Герман Гандельман отметил, что витамин D влияет на формирование костей и работу нервной системы, наращивание мышечной массы. Кроме того, он необходим для поддержания работы сердца и уровня кальция и тестостерона.

При дефиците этого витамина возрастает риск развития различных хронических заболеваний.

По словам Малышевой, без него «клетки иммунитета неактивны», пояснив, что это даже не один витамин, а целый «комплекс биологически активных субстратов».

Основной источник витамина D — печень трески и рыбы северных морей, в частности, лосось и сельдь. Детям же медики рекомендуют употреблять обогащенное им молоко.

Ранее Малышева объяснила, почему длительные стрессы увеличивают риск развития онкологических заболеваний.