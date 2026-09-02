Психолог Сорин предупредил о рисках таблеток для похудения

Препараты для подавления аппетита, включая семаглутид, не решают проблему компульсивного переедания и булимии. Доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета Антон Сорин призвал принимать их только по назначению врача, сообщает RT .

Сорин заявил, что инъекции и таблетки для снижения аппетита нельзя считать простым способом похудения. Их прием без объективных медицинских показаний может навредить здоровью.

По его словам, раньше люди пытались сбросить вес с помощью слабительных и мочегонных препаратов, однако пользы это не приносило. Семаглутид и аналогичные средства также не устраняют психологические причины компульсивного переедания и булимии.

«У всего есть своя цена: как правило, чтобы снизить вес, нужно радикально изменить образ жизни. Начать больше двигаться, находить альтернативные активности и т. п. Это в своем роде здоровая плата за избавление от ожирения. Надеяться в этом исключительно на „волшебную таблетку“ точно не стоит», — сказал Сорин.