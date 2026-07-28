Раскрыта причина, почему нельзя смотреть на часы при ночных пробуждениях

Mirror: при ночном пробуждении нельзя смотреть на часы

Эксперт по сну доктор Линдси Браунинг рассказала, что людям, которые внезапно проснулись среди ночи и не могут заснуть, следует встать с кровати и попытаться чем-то занять свой разум — чтением, рисованием или чаепитием без кофеина, чтобы перезагрузить мозг. Об этом сообщило издание Mirror .

«Чем больше ты остаешься в постели и пытаешься заставить себя заснуть, тем больше тебя раздражает, что ты не спишь», — сказала она.

Также можно использовать дыхательные упражнения или метод «когнитивного перемешивания». Вторая техника заключается в том, чтобы выбрать любую букву алфавита и перечислить как можно больше слов, которые с нее начинаются.

Браунинг добавила, что при ночных пробуждениях не нужно проверять время на часах. Это вызовет тревогу вместо расслабления.

Ранее доктор медицинских наук Таз Бхатиа рассказала, что женщинам старше 50 лет при бессоннице могут помочь продукты, богатые магнием и жирными кислотами омега-3.