Раскрыта польза от прогулок в парке

Прогулки в парке помогут снизить стресс и укрепить иммунитет. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.

По ее словам, совместное действие фитонцидов хвойных, эфирных масел цветущих кустарников и терпенов лиственных пород создает уникальный воздушный коктейль. Он комплексно воздействует на человеческий организм — это и снижение уровня кортизола, и мягкое психостимулирующее. И чем разнообразнее в парке растения, тем полезнее для человека. Пользу принесет даже 15-минутная прогулка в парке.

«Регулярное пребывание в таких зонах стимулирует активность естественных киллеров (NK-клеток), повышая неспецифическую резистентность организма к инфекциям и даже некоторым неопластическим процессам», — сказала она.

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