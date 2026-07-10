Врач Кашух заявила, что идея о необходимости проходить 10 тысяч шагов в день — это маркетинговый ход

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с RT развеяла миф о необходимости проходить 10 тысяч шагов в день.

По словам специалиста, идея с 10 тысячами шагов — это маркетинговая находка, а не рекомендация врачей. Ученые давно выяснили, что это количество шагов не гарантирует хорошую физическую форму и не является показателем здорового образа жизни.

Кашух отметила, что оптимальная планка для людей старше 60 лет — около 6–7 тысяч шагов в день, а для более молодых — 8–9 тысяч шагов. Однако важнее всего регулярность, а не погоня за показателями на фитнес-браслете. Проходить определенное количество шагов каждый день без выходных гораздо полезнее, чем один раз в неделю совершать долгие прогулки.

«Многочисленные исследования показывают, что ежедневная активность поддерживает тонус сосудов, помогает контролировать артериальное давление, улучшает чувствительность тканей к инсулину и держит в норме уровень глюкозы в крови», — подчеркнула врач.

Она также отметила, что неторопливый прогулочный шаг полезен для снятия стресса и улучшения настроения. Однако для тренировки сердечно-сосудистой системы и профилактики заболеваний эффективнее чередовать спокойный и быстрый шаг. Если нет возможности много ходить пешком, можно заменить прогулки на танцы, йогу и посильные тренировки.