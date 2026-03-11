Нарколог Саунова развеяла миф о пользе вина для снижения холестерина

Психиатр-нарколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Марина Саунова сообщила NEWS.ru , что идея о пользе вина для снижения холестерина не имеет под собой оснований. По ее словам, регулярное употребление этого алкогольного напитка скорее вредит здоровью, чем приносит пользу.

Саунова уточнила, что польза от красного вина возможна только при очень редком и строго умеренном потреблении — один бокал в месяц, при условии отсутствия противопоказаний, таких как беременность, заболевания печени или сердечно-сосудистые болезни. В этом случае антиоксиданты могут снизить окислительный стресс и слегка улучшить липидный профиль крови, но эффект будет минимальным и не перевесит риски регулярного употребления.

Врач предупредила, что даже легкие и фруктовые вина могут негативно влиять на желудочно-кишечный тракт, сердце, мозг и эндокринную систему. Несмотря на то что такие напитки считаются безопасными из-за натурального происхождения, исследования показывают высокое содержание сахара и этанола, что усиливает нагрузку на печень и поджелудочную железу.