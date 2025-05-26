Врач Тихомирова указала на пользу спорта при повышенном давлении

Физическая активность способна помочь людям с повышенным давлением. Регулярные тренировки могут быть не менее эффективными, чем медикаментозное лечение. Об этом рассказала врач ЛФК и спортивной медицины, инструктор Nordic Health Мария Тихомирова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам медика, изометрические упражнения, такие как «планка» и «стульчик», способствуют снижению артериального давления. При этих упражнениях мышцы напрягаются, но не растягиваются. В момент напряжения сосуды сужаются, а после расслабления расширяются, что улучшает их работу.

Однако наиболее эффективными специалист назвала аэробные нагрузки: ходьбу, плавание или легкий бег продолжительностью не менее 35 минут каждые три дня. Такие упражнения безопасны, доступны и со временем помогают стабилизировать давление без применения медикаментов.