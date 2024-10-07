Раскрыта неожиданная польза картофельного пюре

Картофельное пюре содержит много калия, который очень важен для работы электрической системы сердца. Об этом кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале .

Медики напомнили, что при нехватке калия возникает аритмия, такое состояние крайне опасно для жизни. Кроме того, картофель богат кобальтом, обеспечивающим процесс деления клеток. Без этого механизма эритроциты нормально не функционируют, а они поставляют кислород в сердце.

«Эритроцитов за каждую секунду мы должны образовывать один миллион. Что для этого надо? Чтобы клеточки делились», — пояснил Продеус.

Врач-диетолог Анна Белоусова рекомендовала добавлять в рацион больше продуктов, содержащих растительную клетчатку. Овощи, необработанные крупы и бобовые лучше всего поддерживают здоровье сердца и сосудов.