Раскрыта неожиданная польза картофельного пюре
Врач Гандельман: картофельное пюре полезно для сердца
Картофельное пюре содержит много калия, который очень важен для работы электрической системы сердца. Об этом кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Медики напомнили, что при нехватке калия возникает аритмия, такое состояние крайне опасно для жизни. Кроме того, картофель богат кобальтом, обеспечивающим процесс деления клеток. Без этого механизма эритроциты нормально не функционируют, а они поставляют кислород в сердце.
«Эритроцитов за каждую секунду мы должны образовывать один миллион. Что для этого надо? Чтобы клеточки делились», — пояснил Продеус.
Врач-диетолог Анна Белоусова рекомендовала добавлять в рацион больше продуктов, содержащих растительную клетчатку. Овощи, необработанные крупы и бобовые лучше всего поддерживают здоровье сердца и сосудов.