Диетолог Белоусова рассказала, что продукты с растительной клетчаткой поддерживают здоровье сердца

Врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с ИА НСН призвала есть больше продуктов, содержащих растительную клетчатку. По словам медика, они лучше всего поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Речь идет о грубой клетчатке, которая содержится преимущественно в овощах, необработанных крупах и бобовых.

«Если говорить о том, что снижает риск сердечно-сосудистых проблем, то, в первую очередь, это растительная клетчатка. <…> Она работает как сорбент», — процитировал RT диетолога.

Человек, в чьем рационе содержится много грубой растительной клетчатки, употребляет в два раза меньше сладостей. У него снижается потребность в дополнительном введении глюкозы, пояснила Белоусова.