Раскрыта идеальная продолжительность дневного сна

Здоровый взрослый человек может прилечь поспать днем, но лучше ограничить сон 20-30 минутами или в крайнем случае 40 минутами, чтобы не получить обратный эффект от восстановления. Об этом «Газете.Ru» заявил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

По его словам, существует мнение, что два коротких эпизода сна по 15-20 минут полезнее одного более продолжительного, но это не доказано. Достаточно одного короткого дневного сна. Если у человека сменная работа или вынужденный недосып, то несколько эпизодов сна будут оправданы.

Врач посоветовал при дневном сне затемнить комнату, проветрить ее и выпить достаточно воды, чтобы не заболела голова из-за обезвоживания. Человек засыпает обычно за 15-20 минут, а после пробуждения такое же время требуется, чтобы прийти в себя. Если спать больше 40 минут, то человек может проснуться разбитым и сонливым, с головной болью.

«Главное правило простое: дневной сон должен дополнять полноценный ночной отдых, а не заменять его. Тогда он поможет сохранить работоспособность, хорошее самочувствие и ясность мышления», — резюмировал Новиков.

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