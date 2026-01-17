Больной раком мужчина пережил своих врачей на 40 лет благодаря переезду
Житель США Стаматис Мораитис заболел раком легких 40 лет назад, но вопреки прогнозам врачей прожил больше полугода, вернувшись на греческий остров Икарию. Об этом сообщило издание The Daily Express.
«Мораитису было около 60 лет, когда американские врачи сообщили ему, что опухоли в его легких неизлечимы и жить ему осталось меньше года», — говорится в материале.
Мужчина отказался от агрессивной терапии и вернулся на родину. Остров Икария известен большим числом долгожителей. Состояние мужчины постепенно улучшилось. Он снова начал заниматься виноградниками и огородом. Мораитис встречался с друзьями и в целом вел размеренный образ жизни.
Спустя время он вернулся в США, чтобы выяснить, как смог выжить вопреки врачебным прогнозам. Тогда он и узнал, что медики, диагностировавшие ему терминальную стадию рака легких, уже умерли.
