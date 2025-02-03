Расчесывание комариных укусов оказалось полезным

Расчесывание зудящих укусов насекомых может защитить человека от инфекций. К такому выводу пришли ученые из Питтсбургского университета. Результаты их исследования опубликовал журнал Science .

Способность как ощущать зуд, так и реагировать чесанием развилась сотни миллионов лет назад. Американские ученые исследовали возможные преимущества для выживания, предоставляемые этой реакцией тела. Они идентифицировали у генетически модифицированных мышей нейроиммунную цепь, посредством которой чесание задействует сигнальные пути, усиливающие опосредованное иммунными клетками антибактериальное воспаление кожи.

Оказалось, что при почесывании болевые нейроны выделяют вещество P (SP). Оно стимулирует клетки и привлекает к месту воспаления нейтрофилы, способные бороться с инфекцией, вызванной, например, Staphylococcus aureus.

Однако врачи советуют не увлекаться. В Великобритании женщина настолько сильно расчесала укусы, что лишилась обеих ног.