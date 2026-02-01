ScienceAlert: воспаление кишечника может указывать на риск развития болезни Альцгеймера

Ученые исследуют взаимосвязь между желудочно-кишечным трактом и головным мозгом. Недавние исследования показывают, что воспалительные процессы в пищеварительной системе могут способствовать развитию когнитивных нарушений, связанных со старением, сообщил ScienceAlert .

В ходе исследования эксперты проанализировали медицинские анализы и результаты когнитивных тестов, полученные от пожилых людей, участвовавших в программах по профилактике деменции. Ученые оценивали наличие амилоидных бляшек в мозге и измеряли концентрацию маркеров воспаления в кишечнике, написал MK.RU.

Исследование выявило связь между усилением воспалительных процессов в кишечнике и ухудшением когнитивных функций, таких как память и обработка информации. Эта закономерность наблюдалась даже у участников, не имеющих явных признаков заболеваний.

Эксперты предполагают, что изменения в составе микрофлоры кишечника могут увеличить его проницаемость, позволяя различным веществам проникать в кровоток и вызывать воспалительные реакции в организме, включая головной мозг.

Хотя окончательные выводы о непосредственной причине болезни Альцгеймера еще не сделаны, ученые считают полученные результаты важным шагом в понимании сложных процессов нейродегенерации. Это может привести к разработке новых профилактических мер, основанных на оптимизации рациона питания и поддержании здоровья кишечника.