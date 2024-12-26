Рабочий день замглавы Курщины будет начинаться с объезда аптек

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил курирующему здравоохранение и социальный блок Андрею Белостоцкому начинать рабочий день с объезда аптек. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале .

«Необходимо не только как можно быстрее преодолеть возникший коллапс, но и перестроить саму систему обеспечения бесплатными лекарствами льготников», — написал Хинштейн.

По его словам, речь идет не просто о выполнении государством обязательств перед населением. Обеспечение препаратами — это вопрос жизни и здоровья людей.

Все льготные лекарства, закупленные на выделенные властями Курской области 623 миллиона рублей, поступят в аптеки до 2024 года, сообщил ранее Хинштейн. Чиновник без предупреждения проверил одну из курских аптек и узнал, как обстоят дела с обеспечением населения жизненно важными препаратами.