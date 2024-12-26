В курские аптеки привезут льготные препараты до конца декабря

Все льготные лекарства, которые закупили на выделенные властями Курской области 623 миллиона рублей, должны поступить в аптеки до конца этого года. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Чиновник сообщил подписчикам о проверке одного из учреждений Курска.

«Накануне без предупреждения заглянул в аптеку № 126 на улице 50 лет Октября, 13. Пообщался с людьми и узнал, как обстоят дела с обеспечением жизненно важными препаратами», — рассказал Хинштейн.

Люди признались Хинштейну, что лекарств до сих пор не хватает. Он вызвал на место врио заместителя губернатора Андрея Белостоцкого. Тот заверил, что до пятницы большая часть препаратов будут в наличии, а к 31 декабря привезут уже все 100%.

Ранее Хинштейн навестил в больнице пострадавших от атаки ВСУ жителей Рыльска. Он отметил, что был приятно впечатлен сплоченностью и единством этих людей, поддерживающих друг друга в трудный период.